Muş'ta Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Muş'ta Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Muş\'ta Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
05.06.2026 23:34
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6 ildeki 7 şüpheli, bilişim sistemleriyle dolandırıcılık yaparken yakalandı. 226 milyon lira hareket.

Muş merkezli 6 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Muş, Gaziantep, Kayseri, Adana, Düzce ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital materyal ve SIM kart ele geçirildi.

MASAK incelemelerinde, şüphelilerin elektronik eşya, tarım aletleri, bungalov kiralama, oto yedek parça ve otel rezervasyonu gibi alanlarda sahte ilanlar vererek haksız kazanç elde ettikleri ve para transferine aracılık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilere ait hesaplarda 226 milyon 698 bin 128 lira para hareketliliği tespit edildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Muş, Suç, Son Dakika

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