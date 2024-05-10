Muş'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Muş'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Muş\'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve kazaya karışan sürücülerin yükümlülükleri gibi konular anlatıldı. Ayrıca ekipler tarafından Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda da etkinlik düzenlendi ve Korkut Altınova Ortaokulu'nda uygulamalı eğitim verildi.

10.05.2024 11:04
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Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muş Alparslan Üniversitesinde öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Jandarma ekipleri, seminere katılan 80 öğrenciye, "kara yollarında trafiğin akışı ve kara yolunun kullanılması, hız ve dönüş kuralları, takip mesafesi, geçiş hakkı, emniyet kemeri, ile kazaya karışan sürücülerin yükümlülükleri" gibi konularda bilgiler verdi. mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda da etkinlik yapıldı.

Korkut Altınova Ortaokulunda eğitim gören 75 öğrenciye, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerinin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Ekipler, öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA

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