Muş'ta Okul Sporları Yarışmaları Yapıldı

25.03.2026 15:22
Muş'ta 12 okuldan 80 öğrencinin katılımıyla atletizm branşlarında yarışmalar düzenlendi.

Muş'ta okul sporları kapsamında çeşitli branşlarda yarışmalar düzenlendi.

Atletizm pistinde gerçekleştirilen fırlatma topu, uzun atlama, bayrak ve atletizm yarışlarına 12 okuldan 80 öğrenci katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Naim Koçlardan, gazetecilere, yarışlara il genelinde 10 kız ve15 erkek takımının katıldığını söyledi.

Sporcuların derece elde etmek için kıyasıya yarıştığını belirten Koçlardan, şunları kaydetti:

"Fırlatma topu, uzun atlama, bayrak yarışmaları, kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre kuşu yarışları yapıldı. İlk ikiye giren sporcularımız ilimizi temsilen 11-12 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacaktır. Yarışmalarımız çok güzel bir havada, gayet yüksek katılımla gerçekleşti."

Okul Sporları İl Koordinatörü Abdullah Arslan ise "Çocuklar hem takım hem de ferdi olarak ayrı ayrı yarıştı. Burada dereceye giren sporcularımız bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecekler." dedi.

Kaynak: AA

