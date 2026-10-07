Muş\'ta otomobil ile tır çarpıştı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

Muş'ta otomobil ile tır çarpıştı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Havalimanı Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı ve Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Havalimanı Kavşağı'nda, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Mehmet Taşkın ile Mehmet Ferit Taşkın, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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