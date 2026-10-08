Muş'ta polis ekipleri, bu yıl 480 kadının KADES'te butona basmasını sağladı - Son Dakika
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Muş'ta polis ekipleri, bu yıl 480 kadının KADES'te butona basmasını sağladı

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Muş\'ta polis ekipleri, bu yıl 480 kadının KADES\'te butona basmasını sağladı
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Muş'ta polis ekipleri, KADES'in kullanımını yaygınlaştırmak için Atatürk Parkı önünde stant açıp kadınlara uygulamayı anlattı. 1 Ocak-23 Eylül arasında 6 bin 320 kadına ulaşan ekipler, 480 kadının da KADES üzerinden yardım istediğini aktardı.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta polis ekipleri, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine "tek dokunuşla" ulaşmasını sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, kent genelinde KADES'in kullanımını yaygınlaştırmak için çalışma yürütüyor.

İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde stant kuran polis ekipleri, kadın işletmecilere ve yoldan geçen kadınlara ulaşıp KADES'i anlatıyor, uygulamanın telefonlara indirilip kullanılmasına ilişkin bilgi veriyor.

Çalışma kapsamında broşür ve bilgilendirici materyaller de dağıtan ekipler, yıl başından bu yana 6 bin 320 kadına ulaşırken, telefonlarına KADES yüklenen 480 kadın uygulama üzerinden yardım talebinde bulundu.

"Acil durumlarda saniyelerin bile çok kıymetli olduğu unutulmamalı"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Özlem Gürtürk, AA muhabirine, KADES'in 24 Mart 2018'de hizmete sunulduğunu söyledi.

KADES'in, kadınların aile içi ve kadına karşı şiddet, tehdit, hakaret ve taciz gibi acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan mobil uygulama olduğunu belirten Gürtürk, şunları kaydetti:

"KADES sayesinde acil durum yaşayan kadın, telefonundaki butona tek dokunuşla basarak ihbarda bulunabilmekte ve güvenli konum bilgisiyle ekiplerimiz hızlı şekilde olay yerine intikal etmektedir. KADES'in toplumda daha fazla tanınması ve etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla emniyet birimlerimiz tarafından çeşitli bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kadınlara KADES'in nasıl kullanılacağı anlatılmakta, ihtiyaç halinde uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve kurulumu konusunda yardımcı olunmakta, broşür ve bilgilendirici materyaller dağıtılmaktadır."

Belirli periyotlarla sahada bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Gürtürk, "Pazar yerleri, alışveriş merkezleri, okullar, caddeler, sokaklar, üniversiteler, KYK yurtları, festivaller ve şenlikler gibi çeşitli alanlarda stantlar açılarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İlimizde 1 Ocak-23 Eylül tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde 6 bin 320 kadına ulaşılmış ve 480 kadın butona basmıştır. Acil durumlarda saniyelerin bile çok kıymetli olduğu unutulmamalı. KADES, ihtiyaç anında güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşmayı sağlayan önemli bir güvenlik aracı." dedi.

KADES hakkında bilgilendirilen iş yeri sahibi Mukadder Er de "Özellikle kadınlar için günümüzdeki şartlar düşünüldüğünde çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. KADES uygulaması telefonumda yoktu, bugün indirdim. Muş Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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