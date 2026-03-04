Muş'ta Ramazan Etkinlikleri

Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte palyaço gösterisi, yüz boyma ve müzik dinletisi yapıldı.

Çocukların etkinliklerle eğlendiği programda Kaymakam Göksu Bayram da ailelerle sohbet etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Bayram, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş'a teşekkür etti.