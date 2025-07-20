Muş\'ta Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

MUŞ'ta bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstasyon Caddesi'nde park halindeki bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aracın kaputunu açan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerin kontrollerinin ardından yaşam alanına salındı.
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