Muş'ta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirilen evde bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir şüphelinin evinde arama yaptı.
Aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü ve 200 fişek, tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 102 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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