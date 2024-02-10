Muş'ta soğuklar hayatı olumsuz etkilerken doğa eşsiz görüntüler sundu - Son Dakika
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Muş'ta soğuklar hayatı olumsuz etkilerken doğa eşsiz görüntüler sundu

Muş\'ta soğuklar hayatı olumsuz etkilerken doğa eşsiz görüntüler sundu

Muş'ta son günlerde etkisini artıran soğuk hava yaşamı olumsuz etkilese de doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor. Karla kaplı dağlar ve ormanlar, kartpostallardan fırlamış gibi görünen görsellere sahne oluyor. Doğaseverler, soğuk hava şartlarına rağmen doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek için dışarı çıkıyor ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Muş'ta yaşanan bu atmosfer, hem yerel halkı hem de şehre gelen ziyaretçileri etkileyerek unutulmaz vakitler geçirtiyor. Soğuklar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, doğanın bu eşsiz güzellikleri insanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

10.02.2024 23:29
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Muş'ta soğuklar hayatı olumsuz etkilerken doğa eşsiz görüntüler sundu

MUŞ - Muş'ta son günlerde etkisini artıran soğuk hava yaşamı olumsuz etkilese de doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.

Kış mevsiminin en sert anlarından birini yaşayan Muş, soğuk havasıyla hayatı olumsuz etkiliyor. Ancak, bu durumun yanı sıra doğa, beyaz örtüsüyle büyüleyici manzaralar sergiliyor. İl genelinde etkili olan soğuklar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla kaplı dağlar ve ormanlar, kartpostallardan fırlamış gibi görünen görsellere sahne oluyor. Doğaseverler, soğuk hava şartlarına rağmen doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek için dışarı çıkıyor ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Muş'ta yaşanan bu atmosfer, hem yerel halkı hem de şehre gelen ziyaretçileri etkileyerek unutulmaz vakitler geçirtiyor. Soğuklar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, doğanın bu eşsiz güzellikleri insanları kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Muş'ta doğa fotoğrafı çeken Ömer Aksoy, soğuk havanın ve kar yağışının sunduğu bu eşsiz manzaraları fotoğrafladığını belirterek, "Murat Köprüsü bu eşsiz manzaranın ortasında bir tablo gibi duruyor. Biz fotoğrafçılar da bu kartpostallık görüntülerinin ölümsüzleştirmek adına bu anları fotoğraflıyoruz. Sosyal medyalarda bunları paylaşıyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımızı Muş'a davet ediyoruz. Hem yaz aylarında açan laleler olsun hem de kışın karıyla birlikte güzel bir görüntü oluşturuyor. Tüm fotoğrafçı dostlarımız muşa davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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