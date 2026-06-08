Muş'ta Tarım İşçilerine Sağlık Eğitimi - Son Dakika
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Muş'ta Tarım İşçilerine Sağlık Eğitimi

Muş\'ta Tarım İşçilerine Sağlık Eğitimi
08.06.2026 15:59
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Muş'ta sağlık ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine sağlık bilgisi ve diş kontrolleri sağladı.

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine sağlık konusunda bilgi verdi, çocukların diş kontrollerini yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı merkezleri ekipleri, merkeze bağlı Yeşilova beldesi kırsalında çadırlarda konaklayan işçileri ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Elif Aktaş Akşar, mevsimlik tarım işçilerinin tarımsal üretimde önemli bir görev üstlendiğini ancak yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle çeşitli sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlıkla ilgili eğitim ve hastalıkların önüne geçmek için bölgeye gittiklerini belirten Akşar, şunları kaydetti:

"Ağız ve diş sağlığı biriminden arkadaşlarımız çocukları muayene etti. Yetişkinlere de diş fırçalama konusunda eğitim verdi. Çevre sağlığı biriminden arkadaşlarımız su kontrolü yaptı ve atık yönetimi konusunda eğitim verdi. Üreme sağlığı kapsamında bilgilendirme yapılarak gerekli materyal dağıtıldı, aile planlaması hakkında bilgi verildi. Geçen hafta da nüfus sayımı yapılmıştı. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık açısından herhangi bir risklerinin bulunması durumunda, buradaki aile hekimlerine yönlendirilmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı."

Kene konusunda işçilere bilgiler verdiklerini ifade eden Akşar, "İşçileri bu konuda uyardık. Özellikle eve dönüşlerde üzerlerini kontrol etmeleri, açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giymeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Tarım İşçilerine Sağlık Eğitimi - Son Dakika

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