Muş'ta Temsili Vali Çikolata İstedi

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Yeni vali makama oturur oturmaz çikolata istedi

MUŞ - Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde temsili olarak Vali Avni Çakır'ın makamına oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Hafsa Yıldırak ilk olarak çikolata istedi.

Eko İnşaat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hafsa Yıldırak, 23 Nisan nedeniyle kısa süreliğine vali oldu. Makamda kurum amirlerine talimatlar veren minik vali, okuluna çocuk parkı isterken kantindeki çikolataların ise bedava dağıtılması talimatını verdi.

Muş'taki gelişmeler hakkında temsili Vali Yıldırak'a bilgiler veren Vali Çakır, ilerde bu makamlara şimdiki çocukların oturacağını söyleyerek, "Çocuklarımızın geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması, ilerde seçeceği meslekleri şimdiden belirlemeleri çok önemlidir. Bayram münasebetiyle makamımızı temsili valimize devrettik" dedi.