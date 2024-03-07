Muş'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü

Muş\'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü

Muş Valisi Avni Çakır, Muş'ta terörle mücadele olaylarında 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 89 düşüş olduğunu açıkladı. Ayrıca, narkotik olaylarında yakalamaların arttığını ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin devam ettiğini belirtti. Çakır, aynı zamanda kaçakçılıkla mücadelede de artış olduğunu ve asayiş olaylarında da başarılı çalışmalar yapıldığını ifade etti.

07.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, kentte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir." dedi.

Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Çakır, Muş'ta 2024'ün ilk iki ayında 93 narkotik olayının meydana geldiğini söyledi.

Geçen yılın ilk iki ayında meydana gelen 76 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların arttığını ifade eden Çakır, uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini belirtti.

Kentte terörle mücadele çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Çakır, şu bilgileri verdi:

"Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. 2024'te meydana gelen 44 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 50 kişi yakalanmış, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta bu yılın aynı döneminde 43 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 28 olaya kıyasla kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir."

Kentte 2024 yılının ilk iki ayında 833 asayiş olayının meydana geldiğini bildiren Çakır, "Bu çalışmalarda 390 kişi yakalanmış, bunlardan 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Göçmen suçları ile yapılan mücadelede 34 yabancı uyruklu yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Tüm birimler tarafından 2024 yılı ilk iki ayında 327 aranan kişi yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan kişi sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 57 artış olduğu görülmektedir." diye konuştu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde polis bölgesinde 66 okulda, 379 sandıkta 1762 polisin görev yapacağını belirten Çakır, jandarma bölgesinde ise 421 okulda, 607 sandıkta 2 bin 875 jandarma personelinin görev alarak seçim güvenliğinin en üst seviyede sağlayacağını vurguladı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de katıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement