Muş\'ta Terörle Mücadele Olayları Yüzde 89 Düştü

Muş Valisi Avni Çakır, kentte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir." dedi.
Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Çakır, Muş'ta 2024'ün ilk iki ayında 93 narkotik olayının meydana geldiğini söyledi.
Geçen yılın ilk iki ayında meydana gelen 76 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların arttığını ifade eden Çakır, uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini belirtti.
Kentte terörle mücadele çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Çakır, şu bilgileri verdi:
"Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. 2024'te meydana gelen 44 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 50 kişi yakalanmış, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta bu yılın aynı döneminde 43 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 28 olaya kıyasla kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir."
Kentte 2024 yılının ilk iki ayında 833 asayiş olayının meydana geldiğini bildiren Çakır, "Bu çalışmalarda 390 kişi yakalanmış, bunlardan 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Göçmen suçları ile yapılan mücadelede 34 yabancı uyruklu yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Tüm birimler tarafından 2024 yılı ilk iki ayında 327 aranan kişi yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan kişi sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 57 artış olduğu görülmektedir." diye konuştu.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde polis bölgesinde 66 okulda, 379 sandıkta 1762 polisin görev yapacağını belirten Çakır, jandarma bölgesinde ise 421 okulda, 607 sandıkta 2 bin 875 jandarma personelinin görev alarak seçim güvenliğinin en üst seviyede sağlayacağını vurguladı.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de katıldı.
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