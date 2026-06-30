Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muş- Bitlis kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 DY 506 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halinde bulunan 3 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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