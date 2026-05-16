MUŞ'ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü T.N.'nin (20) öldüğü kazada, yolcu konumundaki kardeşleri R.N., H.N. ve N.N. yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve kardeşleri R.N., H.N. ve N.N., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan T.N., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Üç Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?