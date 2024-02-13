Muş'ta yapılan operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta yapılan operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi

Muş\'ta yapılan operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen adreste yapılan aramada, makaron doldurma makinası, havalı kompresör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

13.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, makaron doldurma makinası, havalı kompresör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta yapılan operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika


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