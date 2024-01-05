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Muş'ta tütün ürünleri operasyonunda ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta tütün ürünleri operasyonunda ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2 adrese yapılan baskında, 3 sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron ve 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muş\'ta tütün ürünleri operasyonunda ele geçirildi
05.01.2024 - 10:40,
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Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron ve 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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