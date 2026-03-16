Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 4 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 parça halinde 4 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, uyuşturucuyu otobüse bıraktıktan sonra araçtan indiği değerlendirilen şüpheliye ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Zanlının kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
