Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş- Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.