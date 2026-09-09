Muş'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi arasında İran uyruklu 2 şüpheli de var - Son Dakika
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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi arasında İran uyruklu 2 şüpheli de var

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Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda vücutlarında 376 gram sentetik uyuşturucu ve 5,1 gram afyon sakızı bulunan iki İran uyruklu şüpheli ile organize suç şebekesinin parçası olduğu belirlenen bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu 2 kişinin yolcu otobüsüyle Van'dan Muş'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otobüsün Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelmesinin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Muş Devlet Hastanesi'nde yapılan tomografi incelemesinde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

Hastanede gözetim altında tutulan şüphelilerin vücutlarından 55 paket halinde 376 gram sentetik uyuşturucu ile 5,1 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Ekipler, soruşturma kapsamında şüphelilerin Muş'a gelmesini sağladığı, uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği ve onları karşılamak üzere otogara geldiği belirlenen 1 kişiyi daha yakaladı.

Bu şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 770 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 110 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi arasında İran uyruklu 2 şüpheli de var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi arasında İran uyruklu 2 şüpheli de var - Son Dakika
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