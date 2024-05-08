Muş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Muş'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş\'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş'ta polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

08.05.2024 18:45
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Muş'ta polis ekiplerince durdurulan 2 araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevki yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen otomobil ve kamyonet ekiplerce durduruldu.

Narkotik madde arama köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 1 kilo 53 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 400 gram skunk, AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 4 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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