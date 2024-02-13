Muş'ta VEDAŞ çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Muş'ta VEDAŞ çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Muş\'ta VEDAŞ çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.

13.02.2024 18:50
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Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) çalışanlarına uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık eğitimi verildi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, VEDAŞ çalışanlarının uyuşturucu madde kullananlarda belirtiler, ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar, madde kullanan kişilere psikolojik yaklaşım konuları hakkında eğitim verilerek "Narkomobil" hattı tanıtıldı.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, narkomobil hattına uyuşturucu kullanımına yönelik yapılan tüm ihbarların gizlilik içinde titizlikle incelediğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal sorumluluk olduğunu kaydeden Coşar, şunları kaydetti:

"Eğitim veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerine teşekkür ediyorum. Vücut ve zihin kimyasını bozan, algı yanılmalarına neden olan, gerçekle bağı koparan, toplumsal güveni tehdit eden alışkanlığa karşı hepimiz duyarlı olmalıyız. İçişleri Bakanlığımızın En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi var. Çok doğru bir tespit. Evlatlarımıza karşı dikkatli olmalıyız. Başkasının evladına da aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bu illetle toplumsal olarak el birliğiyle mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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