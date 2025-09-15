Muş'ta Yangında Yatalak Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Muş'ta Yangında Yatalak Kişi Hayatını Kaybetti

15.09.2025 03:14
Muş'ta çıkan yangında 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal yaşamını yitirdi.

Muş'ta bir evde çıkan yangında yatalak kişi yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal'ın yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yangında evde bulunan Bursal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursal'ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangının çıktığı odada inceleme yaptı.

Kaynak: AA

