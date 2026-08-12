Muş'ta Yaz Okulu Kapanışı Yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta Yaz Okulu Kapanışı Yapıldı

Muş\'ta Yaz Okulu Kapanışı Yapıldı
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TÜGVA'nın Muş'taki yaz okuluna 8,200 öğrenci katıldı, milli değerlerle eğitim vurgulandı.

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı gerçekleştirildi.

Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çocukların geleceğe hazırlanmasında akademik eğitimin yanı sıra milli ve manevi değerlerin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocukları spor, sanat, müzik ve farklı alanlarda geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Çakır, sivil toplum kuruluşlarının bu tür faaliyetlere güç kattığını ifade etti.

Yaz okulunda çocukların farklı alanlarda eğitim aldığını aktaran Çakır, "Robotik kodlamadan boyamasına, çizimine, sporuna ve sanatına kadar her alanda bir sürü kursumuz var. Bu anlamda çocuklarımızın hem yazın da eğitim ortamından geri kalmaması, hem sosyalleşmesi hem de saymış olduğumuz ilkelerle donatılması bu kurslar sayesinde gerçekleşiyor. O yüzden başkanımızın şahsında tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin çevresindeki bölgelerde uzun yıllardır savaş ve krizlerin yaşandığına dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Dört bir yanımız onlarca yıldır, yüzlerce yıldır sürekli savaşlarla, krizlerle boğuşuyor. Bu ortamda ülke olarak hem birliğimizi, beraberliğimizi üst seviyede tutmak hem de ekonomide, sanayide, ilimde, bilimde her alanda da en güçlü şekilde olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye farklı renklerden oluşan bir ülke. Asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı altında, çatısı altında bir olmak, cem olmak, kardeş olmak. Bu konuda da çok uzun yıllar sıkıntılar çektik ama Allah'a çok şükür ki geldiğimiz noktada onun son kalıntılarını hep beraber temizledik. Artık bize düşen geçmişi, tüm olumsuzlukları geride bırakıp önümüze bakmak. Bu anlamda kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek."

"Bu yıl Muş ve ilçelerinde 8 bin 200 öğrenci yaz okuluna katıldı"

TÜGVA Muş İl Başkanı Hasan Basri Meriç de yaz okulunun yalnızca altı haftalık bir eğitim programı olmadığını, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunan kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Meriç, "Bugün burada sadece altı haftalık bir yaz okulunu tamamlamanın sevincini yaşamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe umutla bakan, milli ve manevi değerleriyle yetişen binlerce evladımızın güzel yolculuğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu yıl Muş ve ilçelerinde 8 bin 200 öğrenci yaz okuluna katıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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