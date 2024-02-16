Muş\'ta Yetiştirme Yurdundan Spor Kulübü Kurarak Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Koruyan Ferzende Emre

Muş'ta babasını kaybettikten sonra 4 kardeşiyle yetiştirme yurdunda kalan Ferzende Emre, gençleri kötü alışkanlardan korumak amacıyla 15 yıl önce kurduğu spor kulübünde yüzlerce sporcu yetiştirdi.
Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde 1973'te dünyaya gelen ve 7 yaşındayken babasını kaybeden Emre, annesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle 8 kardeşinden 4'üyle Muş Yetiştirme Yurdu'na alındı.
Yurtta kaldığı sürede derslerine çalışarak 18 yaşındayken açılan sınavla İl Sağlık Müdürlüğüne memur olarak atanan Emre, aynı yıl spor hayatına atıldı.
Kurslara katılarak aldığı belgelerle 13 yıl futbol hakemliği ve 5 yıl Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde gözlemcilik yapan Emre, voleybola da olan ilgisi nedeniyle 15 yıl önce de Muş Lalezar Spor Kulübünü kurarak voleybol takımı oluşturdu.
Mesai saatlerinde tütün mamulü denetmeni olarak görev yapan Emre, mesai saatleri dışında da Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden takıma antrenman yaptırıyor.
Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için kurduğu kulüpte hem başkanlık hem de antrenörlük yapan Emre, devletin sağladığı desteklerle 134 sporcusunun üniversiteye yerleşerek öğretmen, spor yöneticisi ve antrenör olmalarına öncülük etti.
"Yetiştirdiğimiz sporcular bizde antrenörlük de yapıyor"
Emre, AA muhabirine, babasının vefatından sonra yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve devletin sağladığı desteklerle bugünlere geldiğini söyledi.
Muş İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak göreve başladığını anlatan Emre, şöyle konuştu:
"Göreve başlamamla spor hayatına atıldım. 13 yıl futbol hakemliği ve 5 yıl Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözlemci olarak görev yaptım. 15 yıldır Lalezar Spor Kulübü başkanlığı ve antrenörlüğü görevimi de sürdürmekteyim. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve spora yönlendirmek. Bugüne kadar devletimizin verdiği imkan dahilinde 134 gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Bunların çoğu öğretmen, spor yöneticisi ve antrenör oldu. Yetiştirdiğim bazı sporcularımız şu anda bizde antrenörlük yapmakta."
Muş Valisi Avni Çakır'ın destekleriyle takımın daha iyi yerlere geldiğini vurgulayan Emre, "Türkiye Voleybol Federasyonu 2. lig 8 grupta mücadele ediyoruz. Şampiyon olarak takımı daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız gençlere spor sevgisini ve saygıyı aşılamak. Gençleri madde bağımlığından korumak, sigaradan uzak tutmak ve eğitime teşvik etmek. Eğitim ve spor yan yana olunca başarı kaçınılmaz oluyor. 33 yıldır sporun içerisindeyim. Gençleri spora kazandırdığımız için mutluyum. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Ahmet Balcı: "Yetiştiğim kulüpte kaptanlık yapıyorum"
Takım kaptanı Ahmet Balcı ise Muş Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirtti.
Ferzende Emre ile 15 yıl önce tanıştığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:
"15 yıldır beraberiz, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ferzende Emre büyüğümüz ve bize hocalık yapıyor. Geçmişte çıkardığımız lisanslar sayesinde Spor Fakültesi'ni kazandım ve üniversiteyi bitirdim, 7 yıl önce öğretmen oldum. Yetiştiğim kulüpte kaptanlık yapıyorum. Biz üç kardeş aynı takımda yetiştik ve hepimiz de beden eğitim öğretmeni olduk. Ferzende hocamızın üzerimizde emeği çok."
Sporculardan Ömer Faruk da "2013'ten bu yana Muş Lalezar Spor'un sporcusuyum. Bu formayı giymekten çok mutluyum. Ferzende hocam gerçekten Muş'ta gençler için önemli bir insan. Altyapıdan başlayıp ikinci lige uzanan başarıları var. Biz de takımın başarısı için mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Yetiştirme Yurdundan Spor Kulübü Kurarak Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Koruyan Ferzende Emre - Son Dakika
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