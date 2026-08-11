Muş'ta Yüzme Kursları İle Güvenli Tatil - Son Dakika
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Muş'ta Yüzme Kursları İle Güvenli Tatil

Muş\'ta Yüzme Kursları İle Güvenli Tatil
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Muş'ta 20 bin çocuğa yüzme öğretecek kurslar açıldı, güvenli su kullanımı teşvik ediliyor.

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan kurslarla 20 bin çocuk ve gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Kentte sıcak hava nedeniyle kontrolsüz su kaynaklarına girilmesinin önüne geçilmesi amacıyla açılan yüzme kursları ilgi görüyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havuzlarda verilen eğitimlere katılan çocuk ve gençler, eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, haftanın belirli günlerinde verdikleri ücretsiz eğitimlerle yaklaşık 8 bin çocuk ve gence ulaştıklarını söyledi.

Proje kapsamında açtıkları kursların devam ettiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"İl genelinde 20 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle yaz aylarında yüzme bilmeyen çocuk ve gençlerin serinlemek amacıyla gölet, akarsu ve nehir gibi kontrolsüz alanlara girmesi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu tür olayların önüne geçmek amacıyla çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda yüzme öğrenmesi çok önemli. Yüzmeyi öğrenmek isteyen herkesi havuzlarımıza bekliyoruz."

Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara güvenli ve doğru yüzme tekniklerinin öğretildiğini belirten Kılıç, ailelerin çocuklarını kurslara yönlendirmesini istedi.

Proje Koordinatörü Fırat Karakaya da haftanın 4 günü yüzme eğitimi verdiklerini ifade ederek, "İlk haftada çocuklar suyla tanışma ve alışma sürecinden geçiriliyor. Sonra yüzmeyi öğrenmelerini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kurslarımız yaz döneminde hafta içi, okullar açıldıktan sonra da hafta sonları devam edecek. Zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyoruz." dedi.

Kursa katılan çocuklardan Beren Nisa Çetin de yüzmeyi öğrenerek yaz tatilini eğlenceli geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Tatil, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Yüzme Kursları İle Güvenli Tatil - Son Dakika

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