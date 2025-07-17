Muş'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye "can suyu" taşınacak - Son Dakika
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Muş'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye "can suyu" taşınacak

Muş\'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye "can suyu" taşınacak
17.07.2025 12:16
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Muş'ta daha çok tarım arazisinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen sulama projesi kapsamında 3 metre 20 santimetre çapında borularla ovadaki 780 bin dekar araziye su ulaştırılması planlanıyor.

Muş'ta daha çok tarım arazisinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen sulama projesi kapsamında 3 metre 20 santimetre çapında borularla ovadaki 780 bin dekar araziye su ulaştırılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi" çalışmaları sürüyor.

Yer tesliminin yapılmasının ardından işe başlayan yüklenici firma, kente 24 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyü mevkisinde 150 kişi ve 70 iş makinesiyle her biri 7 ton olan boruları belirlenen güzergaha döşüyor.

Kentteki en büyük çalışmalardan biri olarak kabul edilen projenin birinci etabı kapsamında yapılacak 7 milyar 500 milyon liralık yatırımla kentte kuru tarımdan sulu tarıma geçilerek üretim kapasitesinin artırılması ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat, AA muhabirine, sulama açısından Muş için tarihi bir öneme sahip "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi"nin 1. etap çalışmalarının başladığını söyledi.

Proje tamamlandığında 780 bin dekar arazinin suyla buluşacağını ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Bu projeyle Muş'taki çiftçiler, kuru tarımdan sulu tarıma geçecek. Sulama suyunun gelmesiyle çiftçilerimizin hem geliri hem de yetiştirdikleri ürünlerden elde ettikleri verim artacak. Bu artışlarla şehrimiz büyük bir ekonomik gelire sahip olacaktır. Proje 3 etap halinde ilerleyecek. 1. etap tamamlandığında 170 bin dekarlık arazi sulama suyuna kavuşacak. Suya kavuşan arazilerde ürün çeşitliliğinin ve verimin artması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda 150 personel ve 70 iş makinesi yer alıyor. 1. etap kapsamında 403 kilometre boru hattı döşemesi yapılacak. Bu sayede çiftçiler arazilerini daha rahat şekilde sulayabilecek, aynı zamanda su israfı da önlenmiş olacak."

"Muş tarihinde yapılan en büyük yatırımdır"

Servet Fırat, projenin 1. etap sözleşme bedelinin 7 milyar 500 milyon lira olduğunu belirterek, bunun Muş'un tarihindeki en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır beklenen bu yatırımla şehrin beklentilerini karşılayacaklarını ifade eden Fırat, "Bu çalışma tamamlanınca vatandaşlarımız arazilerin başındaki vanalardan suya rahatlıkla kavuşacaktır. Şehrimizin tarımsal gelirlerinde büyük bir artış olacak ve bu sayede tarıma dayalı sanayimiz de gelişecek. Tarımsal sanayi ve üretimin geliştiği yerlerde nüfus artışları olmaktadır. Şehrimiz bu projenin tamamlanmasıyla göç alan bir il haline dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

"Boruların içinden bir nehir taşıyoruz"

Muş Ovası'nın tarım anlamında hem Muş'u hem de Türkiye'yi besleyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Sulama projesinde devasa borular kullanılıyor, içinden otomobil rahatlıkla geçebilmektedir. Boruların içinden bir nehir taşıyoruz. Her birinin ağırlığı 7 tondur. Bir tır 2 boru getirebilmektedir. Çapları 3 metre 20 santimetredir. Çok büyük ve ağır bir iş olmasına rağmen hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Projenin tamamı bittiğinde Muş Ovası'ndaki 780 bin dönüm arazi sulama suyundan faydalanacaktır. Su kaynağımız Murat Nehri'dir. Projede emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız, DSİ Genel Müdürümüz, Muş Valimiz ve milletvekilimize Muşlular adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'taki sulama projesiyle 780 bin dekar araziye 'can suyu' taşınacak - Son Dakika

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