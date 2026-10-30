Muş\'un Çavuştepe mevkisinde etkili kar, Üçevler köy yolunda ulaşımı güçleştirdi

Muş'un Çavuştepe mevkisinde etkili kar, Üçevler köy yolunda ulaşımı güçleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta sıcaklık düşünce 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Üçevler grup köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanırken İl Özel İdaresi ekipleri 10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı güzergahta kar temizleme çalışması başlattı.
Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar yağdı.
Yağışın ardından dağlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.
10 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı güzergahta ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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