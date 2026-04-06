Muş Valisi AA\'nın 106. Yılını Kutladı

06.04.2026 11:05
Vali Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü başarıla kutladı ve çalışanlara teşekkür etti.

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Çakır, mesajında, kurtuluş mücadelesinin en zorlu günlerinde hakikatin sesi olmak üzere yola çıkan AA'nın 106 yıldır aynı sorumluluk bilinciyle doğru ve güvenilir haberciliğin simgesi olma ilkesini sürdürdüğünü belirtti.

Kurulduğu günden bu yana milli iradenin sesi olan AA'nın, yalnızca ülkede değil dünyanın dört bir yanında gelişmeleri ilkeli ve tarafsız bir bakış açısıyla kamuoyuna ulaştırdığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Güçlü kurumsal hafızası, tecrübeli kadroları ve değişen medya dünyasına uyum sağlayan yenilikçi yaklaşımıyla Anadolu Ajansı, bugün de haberciliğin güvenilir adreslerinden biri olmayı başarmaktadır. Özellikle sahada görev yapan muhabirlerin, foto muhabirlerinin ve tüm çalışanlarının özverili gayretleri, bu başarının en önemli temelini oluşturmaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde, ilimizde ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyor, mesleklerini büyük bir sorumluluk ve inançla icra eden tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. 106 yıllık bu köklü çınarın, geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğine yürekten inanıyor, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

