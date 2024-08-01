Muş Valisi Avni Çakır, 1984 Muşspor'u ziyaret etti

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Muş Valisi Avni Çakır, Türkiye Futbol federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek 1984 Muşspor'u ziyaret etti.

Kulübün yöneticileri, teknik kadrosu ve futbolcularıyla bir araya gelen Çakır, takıma yeni sezonda başarı diledi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen seneden yarım kalan bir sevdalarının olduğunu söyledi.

Muş halkının takımın bir üst lige yükselmesi için kenetlendiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Herkes Muşspor'un maçına geldi ve takımımız başarılı bir şekilde ilimizi temsil etti. Maalesef şampiyonluk son beş dakika da elimizden kayıp gitti. Geçen yılı unutup yeni sezona konsantre olunması gerekiyor. Bu sene üzerine koyarak bu yarışa devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan hocamız son derece başarılı. Muş halkı bu yeşil sahada Muşspor'un maçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Geçen sene yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız. Hocamızın tecrübesine, başkanımıza, futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah bu sezon oyuncularımızla Muşspor'u şampiyon yapıp 2. Lig'e çıkaracağız."

Teknik direktör Yavuz İncedal ise yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini anlatan İncedal, "Bu dönemde takımımızın ana arteri dediğimiz yapıyı uluşturacağız. Sayın Valimizin bugün bizi ziyaret etmesi, moral vermesi, yanımızda olduğunu ifade etmesi hem Muş adına hem de takım adına çok önemli. Antrenmanları bitirip lige hazır hale gelmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de çok değerli. Taraftarlarımızın beklentilerini biliyoruz ve bu beklentilere en iyi şekilde karşılık verip onları mutlu etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.