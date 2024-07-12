Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında yapılan 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte çalışma sezonunun başladığı ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi. Vali Çakır, Muş'un tarım ve hayvancılık alanında başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, 2024 yılına kadar tamamlanması planlanan 375 projeden 17'sinin tamamlandığını, 105 projenin devam ettiğini, 238 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 15 projeye henüz başlanmadığını açıkladı. Toplantıya kaymakamlar, kurum müdürleri ve belediye başkanları da katıldı.

12.07.2024 17:56
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Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda konuşan Vali Çakır, kentte çalışma sezonunun başladığını söyledi.

İlde yatırımların devam ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bazı projelerimiz kısa sürede başlayacak. İlimiz tarım ve hayvancılık kenti. Bu anlamda son derece başarılı bir sezon geçiriyoruz. Çok güzel bir rekolte var. Muş'ta 2024'te 375 projemiz mevcut. Bu projelerden 17'si tamamlandı. Devam eden proje sayısı ise 105. İhale aşamasında olan proje sayısı da 238. 15 projeye de henüz başlamadık. Bu projelerimizin toplam parasal tutarı 16 milyar 357 milyon 167 liradır."

Toplantıya kaymakamlar, kurum müdürleri ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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