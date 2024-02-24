Muş Valisi Avni Çakır Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır Berat Kandili için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır Berat Kandili için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel gecenin Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırdığı, dua ve isteklerini kabul ettiği ve bağışlanmalarına imkan tanıdığı bir zaman olduğunu belirtti. Çakır, Berat Kandili'ni vesile bilerek Allah'tan af dileme ve İslam aleminin huzuru için dua etme gerekliliğini vurguladı ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

24.02.2024 16:44
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Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkan ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kıldığını belirtti.

Berat Kandili'ni vesile bilerek Allah'tan af dinlemesi ve İslam aleminin huzuru için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Toplumumuzu aynı çatı altında, aynı inançla birleştiren bu müstesna gün ve gecelerin, şehrimize, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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