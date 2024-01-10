 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş Valisi Avni Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Valisi Avni Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, kentte görev yapan basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Çakır, gazetecilerin toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Muş Valisi Avni Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Kutladı
10.01.2024 - 12:52,
Abone Ol

Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin kurumlarla vatandaş arasında bilgi akışını sağlayarak önemli bir görevi üstlendiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatan gazeteciler, vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Halkı doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışı içinde bilgilendiren basın mensuplarımızın üstlenmiş oldukları bu görev, demokrasi kültürümüzün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin yapılanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Basınımız bu yönüyle, toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu duygularla tüm basın mensuplarımızın günün kutluyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Muş Valiliği, Kamu, Kültür, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement