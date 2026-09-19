Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı

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Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Avni Çakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, bir milletin vatanına olan sevgisinin en zor zamanlarda gösterdiği fedakarlıkla, bağımsızlığına olan inancının ise uğruna ödemeye hazır olduğu bedelle ölçüldüğünü belirtti.

Aziz milletin tarih boyunca vatanını ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tuttuğunu ve bu uğurda birçok kahramanını şehit ve gazi verdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda bugün hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, milletimizin en zor zamanlarda dahi nasıl kenetlendiğinin ve birlik olduğunda neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Gazilerimizin bizlere bıraktığı en büyük miraslardan biri de farklılıklarımızı bir kenara bırakarak aynı vatan, aynı bayrak ve aynı gelecek etrafında kenetlenme iradesidir. Bu güçlü birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazilik, yalnızca büyük bir fedakarlığın değil, vatanına, milletine ve bayrağına duyulan eşsiz sevdanın da onurlu bir nişanesidir. Gazilerimiz, milletimizin hafızasında yaşayan birer kahramanlık abidesi, genç nesillerimize bırakılan en kıymetli değerlerimizdir."

Çakır, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere düşen, şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin emaneti olan vatan sevgisini yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta güçlü tutmak, kardeşliğimizi daha da pekiştirerek ülkemizi yarınlara güvenle taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diliyor, Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA
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