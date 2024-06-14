Muş Valisi Çakır'dan Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi Çakır'dan Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıl Dönümü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.06.2024 14:08
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Muş Valisi Avni Çakır, Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, devletin güvenliğini ve huzurunu sağlayan Türk Jandarma Teşkilatı'nın herkesi gurulandırdığını söyledi.

Köklü tarihi olan jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini kazandığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız, teknolojik donanımı ve disiplinli ordusu ile sağladığı huzur ve asayişin yanında vatandaş odaklı kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmekte, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında yer almakta. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmış. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sembolü Türk Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan millet uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Avni Çakır, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Çakır'dan Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Valisi Çakır'dan Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika
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