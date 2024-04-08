MÜSİAD İzmir, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir üyeleri, ramazanda Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.
MÜSİAD İzmir'den yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'dan günümüze uzanan "zimem (veresiye) defteri" geleneğini sürdürüyor. Uygulama kapsamında üyeler, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını kapattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, üyelerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze de olsa yardımcı olmak istediklerini belirtti.
Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneğini yıllardır yaşattıklarını aktaran Temur, "Bakkallarda ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödeyerek katkı sağlıyoruz. Zimem defteri, bugünkü adıyla veresiye defteri alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü zimem defterini bizler de İzmir'de yaşatıyoruz." diye konuştu.
Temur, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yardımlaşma ruhunun yaşatılmasının geleceğe olan ümitlerini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.
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