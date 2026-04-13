MÜSİAD Kayseri, MEXT Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Ederek Dijital Dönüşümü İnceledi

13.04.2026 17:10
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, küresel ticaretteki değişimlere uyum sağlamak için Kayseri'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte, dünyanın önde gelen dijital, yeşil ve yapay zekâ dönüşüm merkezlerinden biri olan MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret, üretimde verimliliği ve teknoloji odaklı gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı'nın açıklamasında, dünya genelinde artan ticaret savaşları, sistemik kırılmalar ve pandemi sonrası çöken tedarik sistemlerinin küresel ticarette karmaşa yarattığı belirtildi. Bu karmaşanın, geleneksel maliyet odaklı üretim anlayışını yıkarak, güvenilirlik, coğrafi yakınlık ve jeopolitik uyumu merkeze alan yeni bir dönemi başlattığı vurgulandı. Kayseri'nin güçlü üretim altyapısına rağmen, küresel karmaşadan güçlenerek çıkabilmesi için sadece üretmenin yeterli olmadığı, teknoloji ve verimliliği merkeze alarak dijital dönüşüm geçirmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, MEXT modeli örnek alınarak tasarlanan dijital dönüşüm merkezine yapılan ziyarette, dijital altyapıların entegrasyonu ve üretim süreçlerindeki verimlilik artışları incelendi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri'nin köklü üretim yetkinliğinin yeni küresel düzende tek başına yeterli olmadığını belirterek, işletmelerin süreçlerini optimize etme, veri temelli karar alma ve ileri teknolojileri entegre etme becerilerinin önemine dikkat çekti. Akmermer, MEXT benzeri dönüşüm merkezlerinin Kayseri'yi yeni nesil endüstriyel dönüşümün referans şehirlerinden biri yapacağını ifade etti ve tüm paydaşlarla iş birliği çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

