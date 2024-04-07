MÜSİAD, Kazakistan\'da sel felaketinden etkilenen bölgelere insani yardım gönderdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen sellerden etkilenen bölgelere insani yardım gönderdi.
MÜSİAD Kazakistan Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Almatı'da düzenlenen insani yardımı teslim etme törenine Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müdderisoğlu, MÜSİAD Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen ve dernek üyeleri katıldı.
Selden etkilenen afetzedelere ulaştırılması için toplanan 110 koli gıda ve 40 halıdan oluşan insani yardım Almatı Kamusal Yardımlaşma Merkezi'ne teslim edildi.
Müdderisoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın batı, kuzey ve doğu bölgelerinde meydana gelen elim sel felaketinden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek "Sel felaketinden etkilenen Kazak vatandaşlarının her zaman yanındayız." dedi.
Kesen de dernek üyeleriyle bir araya gelerek böyle bir kampanya organize etme kararı aldıklarını dile getirerek, "Bu vatandaşlık ve kardeşlik görevimizdir. Tüm afetzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu.
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