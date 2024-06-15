MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilin, mesajında, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren günler olduğunu aktaran Bilin, bu günlerde her türlü dargınlık ve kırgınlıkların bir tarafa bırakılarak kucaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Bilin, "Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.