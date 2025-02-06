Musk'a Destek Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk'a Destek Düşüyor

Cumhuriyetçilerin Elon Musk'ın nüfuzunu istemesi azalıyor, protestolar artıyor.

06.02.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Donald Trump yönetiminde iş insanı Elon Musk'ın nüfuz sahibi olmasını isteyen Cumhuriyetçilerin oranı düşüyor.

2-4 Şubat'ı kapsayan "The Economist/YouGov" kamuoyu araştırması, Trump yönetiminde Musk'ın nüfuzunu arzulayanların güncel oranını inceledi.

Buna göre, Cumhuriyetçi Parti seçmeni olduğunu beyan eden katılımcıların yüzde 26'sı Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 43'ü "biraz" isterken, yüzde 17'si ise nüfuz sahibi olmasını "hiç" istemiyor.

Şirketin Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin hemen ardından yaptığı araştırmaya kıyasla, oranların önemli ölçüde düştüğü dikkati çekti.

Söz konusu dönemde araştırmaya katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si Musk'ın nüfuzunu "çok", yüzde 29'u da "biraz" isterken, yüzde 12'si ise nüfuz sahibi olmasını "hiç" istememişti.

ABD vatandaşlarının ise yüzde 13'ü Musk'ın "çok", yüzde 25'i "biraz" nüfuza sahip olmasını isterken, yüzde 46'sı nüfuza sahip olmasını hiç istemiyor.

Kasım 2024'te yapılan araştırmada, bu oranlar "çok" yüzde 34, "biraz" yüzde 22 ve "hiç" yüzde 30 şeklindeydi.

DOGE, ödeme sistemlerine erişim ve protestolar

İş insanı Musk, ABD Başkanı Trump tarafından oluşturulan ve "federal israfı engellemeyi" hedefleyen Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

Buna karşın göreve geldiğinden beri Musk, ülke içinde "bazı yetkilerinin yasal dayanağının sorgulamasına neden olacak adımlar" atmakla eleştiriliyor.

Associated Press'e (AP) konuşan bir kaynağa göre, DOGE, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri dahil, Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladı.

Erişim iddiası, ABD kamuoyunda tepkiye yol açmış ve hafta içinde, Demokrat Kongre üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Hazine Bakanlığı önünde toplanarak Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etmişti.

Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto eden kalabalık "Elon Musk gitmeli!" sloganları atmıştı.

Göstericilerden bazıları, "Trump'a Hayır, Musk'a Hayır, Faşist ABD'ye Hayır", "Musk Trump'ın sahibi" ve "Özel Verilerden Elini Çek" yazılı pankartlar taşımıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk'a Destek Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Musk'a Destek Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.