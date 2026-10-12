Musk'ın 276 milyon dolarlık Cumhuriyetçi bağışı America PAC sözcüsünce doğrulandı - Son Dakika
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Musk'ın 276 milyon dolarlık Cumhuriyetçi bağışı America PAC sözcüsünce doğrulandı

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CNN'e göre Musk, 3 Kasım'daki ara seçimler için yaz döneminden bu yana Cumhuriyetçilere en az 276 milyon dolar bağışladı ve partinin en büyük bağışçısı oldu. America PAC sözcüsü rakamı doğrularken bağışın 158 milyon dolarlık bölümünün Senato Liderlik Fonu'na gittiği belirtildi.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi.

CNN'in haberinde, Musk'ın Cumhuriyetçiler için yaz döneminden bu yana ara seçimler için en az 276 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.???????

Musk'ın kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC" sözcüsünün söz konusu rakamı doğruladığı aktarılan haberde, böylelikle ABD'li iş insanının Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde bilinen en büyük bağışçısı olarak öne çıktığı belirtildi.

Haberde ayrıca, bağışın 158 milyon dolarlık kısmının, Senato seçimlerinde önde gelen Cumhuriyetçi "süper PAC"i (siyasi eylem komitesi) olarak bilinen Senato Liderlik Fonu'na aktarıldığı ifade edildi.

Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA
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