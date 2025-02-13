Musk'tan Iron Mountain Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk'tan Iron Mountain Eleştirisi

Musk, ABD'nin emeklilik belgelerini manuel olarak işleyen Iron Mountain'ı eleştirdi.

13.02.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de hükümet belgelerinin tutulduğu yüksek güvenlikli veri depolama tesisi "Iron Mountain" (WPA-1), "federal emeklilik programını geciktirdiği" gerekçesiyle Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) hedefi oldu.

Pennsylvania eyaletinde yerin 67 metre altındaki eski bir kireç taşı madenine inşa edilen ve şu an aynı isimli "Iron Mountain" firmasınca işletilen depolama tesisi, ABD'nin gündeminde.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan DOGE'un yöneticisi Elon Musk, Oval Ofis'teki konuşmasında, söz konusu veri merkezini hedef aldı.

Hükümetin tüm emeklilik evraklarını "bir kireç taşı madeninde" sakladığını ve işlediğini söyleyen Musk, "evrakların elle yazılması ve bir madende saklanması" nedeniyle ayda yalnızca 10 bin federal hükümet çalışanının emekli olabileceğini söyledi.

Musk, şunları kaydetti:

"Çünkü tüm emeklilik evrakları kağıt üzerinde manuel olarak işleniyor, manuel olarak hesaplanıyor. Bir kağıt parçasına yazılıyorlar, sonra bir madene iniyorlar ve 'Ne demek istiyorsun bir maden' gibi. Yani, evet, tüm emeklilik evraklarını sakladığımız bir kireç taşı madeni var. Tüm emeklilik evraklarını saklıyoruz. ve bir resme bakıyorsunuz, daha sonra birkaç resim yayınlıyoruz"

"Sınırlayıcı faktör asansörün hareket edebileceği hız"

Musk konuşmasında, "evrakların elle yazılması ve bir madende saklanması" nedeniyle madendeki faal asansörlerin hızı ile emekli olabilecek federal hükümet çalışanı sayısını ilişkilendirdi.

Musk, "(Bu konuda) Sınırlayıcı faktör, maden kuyusu asansörünün hareket edebileceği hız. (Asansörün hızı) Federal hükümetten kaç kişinin emekli olabileceğini belirler. Asansör bazen bozulur ve sonra kimse emekli olamaz." dedi.

Bunun yerine daha pratik yöntemlerin kullanılabileceğini belirten Musk şöyle konuştu:

"Kulağa çılgınca gelmiyor mu? Bunun üzerinde çalışan yaklaşık 1000 kişi var. Yani bence bu insanları alıp şöyle diyebilirsek, biliyor musunuz, bir maden kuyusunda çalışmak ve bir maden kuyusundaki kutulara manila zarfları taşımak yerine, pratik olarak başka bir şey yapabilirsiniz ve siz, ABD'nin mal ve hizmetlerine daha faydalı bir şekilde katkıda bulunabilirsiniz"

"Ayda yaklaşık 10 bin başvuru"

DOGE'un X hesabından, söz konusu tesise ait fotoğraflar şu mesajla paylaşıldı:

"Federal çalışanların emeklilikleri, Pensilvanya'daki eski bir kireç taşı madeninde elle ve kağıt kullanılarak işleniyor. 700'den fazla maden işçisi, ayda yaklaşık 10 bin başvuruyu işlemek için 230 fit (70 metre) yer altında çalışıyor ve bu başvurular manila zarflarında ve karton kutularda saklanıyor. Emeklilik süreci birkaç ay sürüyor"

ABD yönetimi kira ödüyor

AA muhabiri, serin havası ve düşük nem seviyeleriyle değerli eşyaların muhafazası için "uygun ve güvenli koşulları" sağlayan eski kireç taşı madenine yönelik bilgileri derledi.

Modern peyzaj sorunlarının izlenmesine odaklanan ve kar amacı gütmeyen "The Center for Land Use Interpretation" kuruluşuna göre 1902'de kazılan WPA-1 madeni, başlangıçta ABD'li çelik üreticisi US Steel'a aitti.

Washington hükümeti, 1960'ta federal kayıtları bu tesiste depolamaya başladı. Küresel bir yönetim ve depolama hizmeti sağlayıcısı olarak tanınan "Iron Mountain" firması, madeni 1998'de satın aldı.

ABD hükümeti, yer altı tesisindeki alanı kiralama yöntemiyle kullanıyor. ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) federal hükümet çalışanları emekli olduğunda evrak işlerini işlemek ve depolamak için "Iron Mountain" tesisini kullanıyor.

2014'teki "bürokrasi çıkmazı" haberi

Washington Post gazetesinin, Mart 2014'te yayımladığı "Pensilvanya'da federal bürokrasinin bir çıkmazı" başlıklı haberde, tesisteki emeklilik evraklarının "tamamen elle ve neredeyse tamamen kağıt üzerinde" işlendiği belirtildi.

Haberde, görevlerin çok gizli olmadığı ancak sistemin kusurlu olduğu çünkü tamamen elle ve kağıt üzerinde yapılması gerektiği ve bunun da hükümet çalışanlarının tam emeklilik haklarını geciktirdiği savunuldu.

Önceki yönetimlerin, emeklilik sürecini otomatikleştirmek için çok sayıda girişimde bulunduğu ancak girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

2019 denetim raporu

Tesisin faaliyetine yönelik 2019 tarihli bir denetim raporunda, federal emeklilik programını yöneten Personel Yönetimi Ofisi'nin (OPM) 2014-2017 arası emeklilik başvurularının çoğunda "60 gün içinde işleme konulması" hedefini yakalayamadığı saptandı.

Buna sebep olarak, OPM'nin "kağıt başvurulara ve manuel işleme devam etmesi" olduğu belirtilen raporda, yetersiz personel ve eksik başvurulara değinildi. Tesisteki asansörlerle ilgili sorunlar ise kayda geçirilmedi.

OPM çalışanları aksini savunuyor

CBS haberine göre, OPM'de çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen çok sayıda çalışan, Musk'ın değerlendirmelerinin doğru olmadığını belirterek, tesiste asansör bulunmadığını ve federal çalışanların emeklilik evraklarının işlenmesinin vaka bazında değiştiğini söyledi.

Bir çalışan, yaptığı açıklamada "İki emeklilik birbirinin aynısı değildir. Çalıştıkları ajansa, pozisyonlarına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişir." dedi.

Madende olanlar

Yer altındaki tesis, federal hükümet evraklarının yanı sıra, çok sayıda işletme ve kuruluş, dijital verilerini sunucularda saklamak için kullanılıyor.

Hollywood stüdyolarında çekilen klasik filmlerin orijinal kopyaları ile Elton John'un orjinal kopyaları da dahil milyonlarca fotoğraf negatifi de madende muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA

Iron Mountain, Teknoloji, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk'tan Iron Mountain Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:36:55. #1.12#
SON DAKİKA: Musk'tan Iron Mountain Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.