Musk'tan Iron Mountain Eleştirisi

ABD'de hükümet belgelerinin tutulduğu yüksek güvenlikli veri depolama tesisi "Iron Mountain" (WPA-1), "federal emeklilik programını geciktirdiği" gerekçesiyle Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) hedefi oldu.

Pennsylvania eyaletinde yerin 67 metre altındaki eski bir kireç taşı madenine inşa edilen ve şu an aynı isimli "Iron Mountain" firmasınca işletilen depolama tesisi, ABD'nin gündeminde.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan DOGE'un yöneticisi Elon Musk, Oval Ofis'teki konuşmasında, söz konusu veri merkezini hedef aldı.

Hükümetin tüm emeklilik evraklarını "bir kireç taşı madeninde" sakladığını ve işlediğini söyleyen Musk, "evrakların elle yazılması ve bir madende saklanması" nedeniyle ayda yalnızca 10 bin federal hükümet çalışanının emekli olabileceğini söyledi.

Musk, şunları kaydetti:

"Çünkü tüm emeklilik evrakları kağıt üzerinde manuel olarak işleniyor, manuel olarak hesaplanıyor. Bir kağıt parçasına yazılıyorlar, sonra bir madene iniyorlar ve 'Ne demek istiyorsun bir maden' gibi. Yani, evet, tüm emeklilik evraklarını sakladığımız bir kireç taşı madeni var. Tüm emeklilik evraklarını saklıyoruz. ve bir resme bakıyorsunuz, daha sonra birkaç resim yayınlıyoruz"

"Sınırlayıcı faktör asansörün hareket edebileceği hız"

Musk konuşmasında, "evrakların elle yazılması ve bir madende saklanması" nedeniyle madendeki faal asansörlerin hızı ile emekli olabilecek federal hükümet çalışanı sayısını ilişkilendirdi.

Musk, "(Bu konuda) Sınırlayıcı faktör, maden kuyusu asansörünün hareket edebileceği hız. (Asansörün hızı) Federal hükümetten kaç kişinin emekli olabileceğini belirler. Asansör bazen bozulur ve sonra kimse emekli olamaz." dedi.

Bunun yerine daha pratik yöntemlerin kullanılabileceğini belirten Musk şöyle konuştu:

"Kulağa çılgınca gelmiyor mu? Bunun üzerinde çalışan yaklaşık 1000 kişi var. Yani bence bu insanları alıp şöyle diyebilirsek, biliyor musunuz, bir maden kuyusunda çalışmak ve bir maden kuyusundaki kutulara manila zarfları taşımak yerine, pratik olarak başka bir şey yapabilirsiniz ve siz, ABD'nin mal ve hizmetlerine daha faydalı bir şekilde katkıda bulunabilirsiniz"

"Ayda yaklaşık 10 bin başvuru"

DOGE'un X hesabından, söz konusu tesise ait fotoğraflar şu mesajla paylaşıldı:

"Federal çalışanların emeklilikleri, Pensilvanya'daki eski bir kireç taşı madeninde elle ve kağıt kullanılarak işleniyor. 700'den fazla maden işçisi, ayda yaklaşık 10 bin başvuruyu işlemek için 230 fit (70 metre) yer altında çalışıyor ve bu başvurular manila zarflarında ve karton kutularda saklanıyor. Emeklilik süreci birkaç ay sürüyor"

ABD yönetimi kira ödüyor

AA muhabiri, serin havası ve düşük nem seviyeleriyle değerli eşyaların muhafazası için "uygun ve güvenli koşulları" sağlayan eski kireç taşı madenine yönelik bilgileri derledi.

Modern peyzaj sorunlarının izlenmesine odaklanan ve kar amacı gütmeyen "The Center for Land Use Interpretation" kuruluşuna göre 1902'de kazılan WPA-1 madeni, başlangıçta ABD'li çelik üreticisi US Steel'a aitti.

Washington hükümeti, 1960'ta federal kayıtları bu tesiste depolamaya başladı. Küresel bir yönetim ve depolama hizmeti sağlayıcısı olarak tanınan "Iron Mountain" firması, madeni 1998'de satın aldı.

ABD hükümeti, yer altı tesisindeki alanı kiralama yöntemiyle kullanıyor. ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) federal hükümet çalışanları emekli olduğunda evrak işlerini işlemek ve depolamak için "Iron Mountain" tesisini kullanıyor.

2014'teki "bürokrasi çıkmazı" haberi

Washington Post gazetesinin, Mart 2014'te yayımladığı "Pensilvanya'da federal bürokrasinin bir çıkmazı" başlıklı haberde, tesisteki emeklilik evraklarının "tamamen elle ve neredeyse tamamen kağıt üzerinde" işlendiği belirtildi.

Haberde, görevlerin çok gizli olmadığı ancak sistemin kusurlu olduğu çünkü tamamen elle ve kağıt üzerinde yapılması gerektiği ve bunun da hükümet çalışanlarının tam emeklilik haklarını geciktirdiği savunuldu.

Önceki yönetimlerin, emeklilik sürecini otomatikleştirmek için çok sayıda girişimde bulunduğu ancak girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

2019 denetim raporu

Tesisin faaliyetine yönelik 2019 tarihli bir denetim raporunda, federal emeklilik programını yöneten Personel Yönetimi Ofisi'nin (OPM) 2014-2017 arası emeklilik başvurularının çoğunda "60 gün içinde işleme konulması" hedefini yakalayamadığı saptandı.

Buna sebep olarak, OPM'nin "kağıt başvurulara ve manuel işleme devam etmesi" olduğu belirtilen raporda, yetersiz personel ve eksik başvurulara değinildi. Tesisteki asansörlerle ilgili sorunlar ise kayda geçirilmedi.

OPM çalışanları aksini savunuyor

CBS haberine göre, OPM'de çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen çok sayıda çalışan, Musk'ın değerlendirmelerinin doğru olmadığını belirterek, tesiste asansör bulunmadığını ve federal çalışanların emeklilik evraklarının işlenmesinin vaka bazında değiştiğini söyledi.

Bir çalışan, yaptığı açıklamada "İki emeklilik birbirinin aynısı değildir. Çalıştıkları ajansa, pozisyonlarına ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişir." dedi.

Madende olanlar

Yer altındaki tesis, federal hükümet evraklarının yanı sıra, çok sayıda işletme ve kuruluş, dijital verilerini sunucularda saklamak için kullanılıyor.

Hollywood stüdyolarında çekilen klasik filmlerin orijinal kopyaları ile Elton John'un orjinal kopyaları da dahil milyonlarca fotoğraf negatifi de madende muhafaza ediliyor.