Musk'tan Şov: Altın Testere ile Sahneye Çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Amerikalı milyarder Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış elektrikli testere ile sahnede poz verdi.

ABD'de Washington yakınlarında gerçekleştirilen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılan Musk, sahnede adeta "şov" yaptı.

Konferansa katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış büyük bir elektrikli testere ile sahnede poz veren Musk, "Bu testere bürokrasi için" diye bağırdı.

Milei tarafından "ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için kendisine hediye edilen" altın testere ile birçok kez poz veren Musk, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.