Musk, Trump ile Seçim Gecesini Geçecek

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Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirecek.

Trump'ın, seçim gecesi Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde özel davetlilerin katılacağı bir "parti" düzenleyeceği ve seçim sonuçlarını buradan izleyeceği bildirilmişti.

Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in ise seçim gecesini, başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde takip etmesi bekleniyor.