MUSKİ\'den Membran Biyoreaktör Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinde görevli personeline yönelik membran biyoreaktör teknolojisi eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde çalışan personele verilen eğitim, Prof. Dr. Hulisi Barlas ve Şebnem Aybige Barlas tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tesislerin en yüksek verimle işletilmesi amacıyla düzenlenen programda, sistemin çalışma prensipleri, membranların korunması, bakım süreçleri ve işletme sorunlarının çözüm yöntemleri ele alındı.

Eğitimle, personelin mesleki bilgi ve deneyiminin güncel teknolojilere uygun olarak artırılmasının amaçlandığı belirtildi.