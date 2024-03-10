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Muşlu kadınlar, ramazan hazırlıkları kapsamında yardımlaşarak tandırda ekmek pişiriyor.

Hasköy ilçesine bağlı Sunay Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk annesi 75 yaşındaki Kıymet Buldu, yaklaşık 60 yıldır tandırda ekmek yaptığını söyledi.

Ramazan için hazırlıklara başladıklarını belirten Buldu, "Ailemizde bu gelenek yıllardır devam ediyor. Fırından ekmek almıyoruz. Tandır ekmeğinin hem tadı güzel hem de bayatlamıyor. Tandır ekmeği tüketmeyi seviyoruz." dedi.

Ağaçlık köyü sakinlerinden Ayten Aktaş ise ramazan öncesinde kadınların birbirlerine ardım ederek ekmek pişirdiğini söyledi.

Sunay Mahalle Muhtarı Vasip Parıldar, vatandaşların el birliğiyle yaptığı tandır evinde ramazan nedeniyle kadınların sırayla ekmek yaptığını belirtti.

Parıldar, "Herkesin ailesi kalabalık olduğu için ekmek almaya bütçe yetmiyor. Mahallede herkes tandırda ekmek pişiriyor." ifadesini kullandı.