Müslüman'a Saldıran Şüpheliye Nefret Suçundan İddianame

ABD'nin Utah eyaletinde 13 Temmuz'da bir Müslüman'ın bıçakla yaralandığı saldırının şüphelisi, federal nefret suçu kapsamındaki "mağdura gerçek veya algılanan dini nedeniyle kasten bedensel zarar vermekle" suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Utah'taki alışveriş merkezinde 13 Temmuz'da bir Müslüman'ın bıçaklandığı saldırıyla ilgili 48 yaşındaki Peter Larsen hakkında soruşturma yürütülerek iddianame hazırlandı.

Soruşturmada Larsen'in "Müslüman karşıtı görüşlere sahip olduğu" ve alışveriş merkezine "özellikle Müslümanlara saldırmak amacıyla" gittiği belirlendi.

Larsen'in, bıçak satın almasının ardından alışveriş merkezi çalışanlarına Müslüman olup olmadıklarını sorduğu, mağduru da dinini açıklaması üzerine bıçakladığı tespit edildi.

İddianamede Larsen, federal nefret suçu kapsamındaki "mağdura gerçek veya algılanan dini nedeniyle kasten bedensel zarar vermekle" suçlandı.

Larsen, 13 Temmuz'da yakalanmıştı.