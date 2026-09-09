Müslüman Alimler Birliği: Husilerin Sana kontrolü darbe; devlet yeniden kurulsun - Son Dakika
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Müslüman Alimler Birliği: Husilerin Sana kontrolü darbe; devlet yeniden kurulsun

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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Husilerin Yemen'deki kontrolünü 'darbe' olarak nitelendirdi ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı. Birlik, Yemen halkının meşru devletini kurma hakkını vurgulayarak uluslararası topluma destek çağrısında bulundu ve Başkan El-Karadaği'nin Yemen halkının acısını paylaştığını aktardı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Husilerin Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerini kontrol altında tutmasını "darbe" şeklinde nitelendirerek, ülkede devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Birliğin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Husilerin Yemen'in başkenti Sana ve diğer bölgelerindeki kontrolüne karşı Yemen halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Yemen halkının meşru devletini ve kurumlarını yeniden tesis etme hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, darbeyi ve bölünmeyi sona erdirmek amacıyla İslami ilkelere bağlı meşru yolların benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Yemenlilerin ülkelerinin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını koruma hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Yemen'in egemenliğine ve birliğine saygı gösterme ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesini destekleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin, "Biz Birlik olarak, sevgili Yemen halkının acısını paylaşıyor ve darbecilerin sivillere, ülkenin birliğine ve istikrarına yönelik tehditlerini görüyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüman Alimler Birliği: Husilerin Sana kontrolü darbe; devlet yeniden kurulsun - Son Dakika

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