Müslüman Alimler Birliği'nden İran'a Kınıama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İran'ın Katar ve bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak, bunların devletlerin egemenliğinin açık ihlali ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın arabuluculuk çabalarında sorumlu ve kilit bir rol üstlendiği, kan dökülmesini önlemek ve güvenlik ile istikrarı güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı ile ateşkesin sağlanmasına etkin katkıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıların bu çabaları tehlikeye attığı, diplomatik çözüm yollarını zayıflattığı ifade edilen açıklamada, taraflara (ABD ve İran) mutabakat zaptına bağlı kalmaları, tüm askeri eylemleri derhal durdurmaları, diyalog ve sağduyuya öncelik vermeleri ve çatışma alanını genişletecek adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınmasının bölgesel güvenlik ve istikrarın temel dayanaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin daha önce de İran'a özellikle Körfez ülkeleriyle güveni güçlendirmek ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için bu fırsatı değerlendirme çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ancak devam eden saldırıların güven ortamını zedelediği ve bölgenin kendi imkanlarıyla istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan çabaları sekteye uğrattığı belirtildi.