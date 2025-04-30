Müslüman Genç Cisse'yi Öldüren Zanlı İade Ediliyor

Fransa'da 25 Nisan'da Müslüman genç Aboubakar Cisse'yi namaz kılarken bıçaklayarak öldüren zanlının, Fransız makamlarına iade edilmeyi kabul ettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cisse'yi öldüren zanlı Olivier H.'nin avukatı Giovanni Battista Salvietti, İtalya'da bulunan müvekkilinin Fransız makamlarına iade edilmeyi kabul ettiğini ifade etti.

Olivier H., bugün İtalya'nın Pistoia şehrinde hakim karşısına çıktı.

Olay

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştirilmişti.

Savcılık, kurbanın, her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar Cisse olduğunu açıklamıştı.

Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Zanlı, Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar, Hatice Camisi'nin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

Olivier H. isimli zanlı, 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştu.