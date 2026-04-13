Müslüman Gençler İçin Yeni Eğitim Programı

Almanya İslam Konseyi (İslamrat), Avrupa'daki Müslüman gençlerin toplumda sosyal ve siyasi katılımını güçlendirmeyi hedefleyen "Kimlik, Sorumluluk ve Katılım: Avrupa'da Müslüman Gençler" temalı yeni eğitim programını hayata geçirdi.

İslamrat'ın, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Gençlik ve Kadınlar Gençlik Teşkilatları ile Köln kentinde organize ettiği programa eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathias Rohe konuk olarak katıldı.

İki gün süren programın ilk gününde düzenlenen oturumlarda, Müslüman gençlerin Avrupa'daki yaşam gerçeklikleri ve kamusal alandaki rolleri farklı perspektiflerden ele alındı.

Açılışta konuşan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Müslümanların Avrupa'da "kenar bir grup değil, vazgeçilmez bir parça" olduğunu vurgulayarak, toplumsal güvenin ve katılımın ancak aktif iletişim ve sorumlulukla inşa edilebileceğini belirtti.

Hamza Yusuf, Müslümanların kamusal hayata katkısının sadece kendi topluluklarıyla sınırlı olmaması gerektiğine işaret ederek "Müslümanlar yalnızca kendi topluluklarına değil, tüm insanlığa hizmet etme sorumluluğuyla hareket etmelidir." dedi.

Kendisini Pakistanlı İskoçyalı olarak tanımlayan Yusuf, Pakistan kökenli biri olarak farklı din, renk ve kültürel geçmişiyle çocukluk çağlarından başbakan olana kadar siyasette ve toplumsal hayatta karşılaştığı zorlukları gençlerle paylaştı.

Müslümanların az ya da çok tüm Batılı ülkelerde benzer zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Yusuf, hangi zorluklarla karşılaşılırsa karşılaşılsın mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlere "Kendiniz olun" diyerek seslenen Yusuf, onlara kimliklerini gizlemek yerine kimliklerine sıkı sıkı sarılarak sahiplenmeleri ve bunu koruyarak siyasi ve toplumsal hayata aktif katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Profesör Rohe, Avrupa'da din-devlet ilişkilerine değinerek, Müslümanların da diğer dini gruplar gibi eşit temel haklara sahip olduğunun altını çizdi.

Gençlerin olası sıkıntılar karşısında mücadele edebilmek için bu haklarının farkında olmaları, ortak değerler paydasında toplumun diğer kesimleriyle de ilişkilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Rohe, gençlere siyasal ve toplumsal süreçlere aktif katılım sağlamaları çağrısı yaptı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de konuşmasında Müslümanların Avrupa'daki konumuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"İslam sadece söylem değil, eylem dinidir. Biz nerede yaşıyorsak oraya yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan sorumluyuz. Bizler bu toprakların asli unsurlarıyız. Müslümanlar artık bu toplumlarda azınlık ve göçmen olarak değil, bu toplumun yerlileri olarak katkıda bulunacak."

Programda ayrıca, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın tarafından gençler arasında yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Araştırmanın, gençlerin bulundukları ülkelere karşı güçlü bir aidiyet duygusuna sahip olduğunu, bu ülkelere katkıda bulunmak istediklerini ancak aynı zamanda ayrımcılık algısıyla da karşı karşıya kaldığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Programa Almanya başta olmak üzere Fransa ve Avusturya gibi farklı Avrupa ülkelerinden yaklaşık 200 genç Müslüman katıldı.

"Avrupa'daki toplumsal ve siyasal gelişmeleri eleştirel bir perspektifle değerlendirebilmelerini sağlamak ve onları aktif yurttaşlık bilinciyle kamusal hayata katılmaya teşvik etmek" amacıyla oluşturulan program çerçevede gençlere, iki yıl boyunca kapsamlı bir eğitim ve tartışma zemini sunulması hedefleniyor.